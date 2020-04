Coronavirus, Speranza “Battaglia ancora nel pieno, no sottovalutazioni”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ una battaglia ancora nel suo pieno, in cui non ci deve essere nessun elemento di sottovalutazione. Va affrontato ogni passaggio con il massimo del rigore e della serieta’. L’indice del contagio che nei primi di marzo era molto alto, ovvero per ogni persona contagiata se ne contagiavano altre tre, con l’applicazione delle misure rigorose del 10 marzo, ha iniziato la sua discesa e questo ha avuto un riscontro in termini di accessi alle terapie intensive e negli ospedali. Ma questo e’ solo un primissimo segnale che pero’ ci dice che la strada del distanziamento sociale e’ la vera arma di cui disponiamo”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo a RaiNews24. “La ricerca sul vaccino e sulle terapie prosegue, ma al momento non sono disponibili ne’ vaccino ne’ terapie certe, per cui il distanziamento sociale e’ la nostra unica arma – ha aggiunto -. Dobbiamo insistere su questa strada”.

“Ci sara’ bisogno di grande gradualita’ e prudenza nella ripartenza, ma la premessa – ha ribadito Speranza, chiedendo alle Regioni di ‘lavorare in piena sinergia, senza polemiche’ – e’ la vittoria della battaglia sanitaria che e’ in corso. La prima mattonella per la ripresa dell’Italia e’ la vittoria della partita sanitaria”.

