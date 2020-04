Pallavolo serie B – Viadana, Rossi: “La crisi si sente: diversi sponsor fanno marcia indietro”

VIADANA Il mondo della pallavolo vive queste lunghe giornate causate dal lockdown per l’emergenza Coronavirus nella costante incertezza. Quali decisioni prenderà la Federazione sui campionati di ogni categoria? Il fermo è stato appena prolungato al 13 aprile, ma già si parla di maggio. Sempre più complicato quindi pensare a una ripresa dell’attività sportiva. Il presidente dell’E’più Viadana Valeriano Rossi rimane in attesa: «Non abbiamo molte indicazioni, circolano tante voci e stiamo aspettando come tutti. Se andiamo oltre metà aprile – ammesso che si riparta – prima di maggio non possiamo metterci a giocare. La mia impressione è che ci si fermi qui. Si potrebbe organizzare qualche gara finale, tanto per giustificare chi è promosso o retrocede, ma non so proprio come si possa fare». Un po’ lo stesso pensiero espresso qualche giorno fa dal ds del Gabbiano, Nicola Mazzonelli: pensare a qualche “formula estemporanea per dare un senso al campionato e al lavoro di mesi di società e atleti”. «Il guaio – prosegue il presidente rivierasco – è che diversi sponsor già adesso stanno facendo marcia indietro. Vedremo nei prossimi giorni se vi saranno novità dalla Federazione. Riproverò martedì o mercoledì a mettermi in contatto con Roma». Rossi, come gli altri dirigenti, teme le ripercussioni economiche della pandemia su quelle aziende che permettono ai club di esistere e portare avanti la propria passione. Il main sponsor del Viadana, E’più Padania alimenti, azienda leader di Casalmaggiore nella produzione di latte e latticini, è un sostegno essenziale per un club come quello rivierasco, che fino allo stop ha vissuto la stagione del rilancio in B con diverse ambizioni, non solo quella della salvezza tranquilla. «Preoccupato per il prossimo anno? Certo. Bisogna vedere come tutte le aziende stanno vivendo questa situazione e come potranno organizzarsi». Nel frattempo Rossi resta in contatto con i giocatori: «Abbiamo una chat, so che tutti si sentono per messaggio e si tengono in allenamento. C’è chi pensa che non si giocherà più e chi invece spera si possa riprendere, anche a giugno. Spiace perchè il nostro campionato stava andando bene. Con un paio di vittorie in più nelle gare successive avremmo potuto anche avvicinare i play off». (cris)