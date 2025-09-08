Domani Israele-Italia, Gattuso “Attenzione alle transizioni”

DEBRECEN (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Vincere aiuta a vincere. Ma il 5-0 contro l’Estonia deve essere messo da parte, almeno per una notte. Secondo impegno per l’Italia di Gennaro Gattuso che a Debrecen, in Ungheria, sfiderà Israele: l’obiettivo è trovare la terza vittoria consecutiva, magari segnando più reti possibili in modo tale da ritoccare quella che è la differenza reti, criterio cruciale in caso di arrivo a pari punti con la Norvegia. Prima però bisognerà pensare soltanto al campo: “Sarà una partita in cui dobbiamo stare molto attenti sulle transizioni, avendo loro giocatori con pepe e vivacità ci possono far male – ha dichiarato il ct azzurro -, il problema non sono i due attaccanti, è come giocare nella loro metà campo e come gestire bene quando perdiamo palla. La partita si giocherà su questo aspetto”. Spazio anche agli eventuali dubbi di formazione: “Coppia Kean-Retegui? Ci può stare – ha aggiunto -, si parla solo di cercare un pò di equilibrio in più, sono due giocatori che si sanno trovare, ci danno la possibilità di sviluppare la manovra in un certo modo, domani avremo una partita totalmente diversa rispetto all’Estonia”.

Qualche cambio ci sarà rispetto alla gara di Bergamo, complicato vedere in campo dal primo minuto Zaccagni: ieri l’esterno azzurro non si è allenato, oggi ha svolto una seduta differenziata in palestra per smaltire i postumi del match di venerdì. Gattuso nell’allenamento alla vigilia ha provato diversi moduli tra cui il 4-4-2 già visto nella sua prima uscita da ct: Kean e Retegui potrebbero partire nuovamente dal primo minuto con Barella e Tonali a centrocampo. Il centrocampista del Newcastle è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, bisogna sempre aiutare tutti e tirar fuori tutti, questo sto facendo. Siamo riusciti a fare una partita facendo tanti gol, divertendoci nonostante il primo tempo difficile. Siamo stati ordinati e concentrati, non abbiamo subito, eravamo sempre positivi. Gattuso ci sta trattando come giocatori forti, perchè siamo questi, noi gli stiamo dando questo, ci sta dando tranquillità”.

