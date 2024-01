Basket Serie A2 femminile – Purrone: “MantovAgricoltura, con il Torino Teen obiettivo pokerissimo”

SAN GIORGIO Si ricomincia. Domani, alle ore 18, il MantovAgricoltura sfida, alla Tensostruttura Dlf (a causa di un problema di inagibilità del PalaSguaitzer), il Torino Teen Basket, per l’ultima di andata. Le piemontesi si trovano a quota 8, giusto alle spalle del San Giorgio a 12 punti. Il periodo positivo delle mantovane, che hanno inanellato 4 vittorie di fila, va a fronteggiare un altrettanto momento positivo delle torinesi, che sono reduci da due vittorie preziose, rispettivamente contro Carugate nell’ultima giornata (75-65) e la Cestistica Spezzina in esterna (72-78). Il Torino Teen Basket presenta un roster in cui si mixano veterane e giovani prospetti: le osservate speciali saranno Delboni (’02, ala di 180 centimetri), Colli (’96, ala di 176 centimetri), Baima (’96, ala di 178 centimetri), Azzi (’04, playmaker) e Cristelo Alves sotto le plance (’96, pivot di 190 centimetri). Una formazione con centimetri importanti sotto le plance – oltre a Cristelo Alves è da segnalare la compagna di reparto Gorica, classe 2002 di 190 centimetri – e buoni innesti dalla panchina. Il presidente Antonio Purrone si è soffermato su questa sfida: «Il nostro 2024 inizia contro il Torino Teen Basket, e vorrei che fosse come l’ultima parte del 2023: riuscire ad allungare a cinque la striscia di vittorie ci permetterebbe di presentarci all’inizio del girone di ritorno, che partirà il 14 gennaio, con qualche punto in più in classifica e anche con maggior fiducia». Non è mancata una riflessione sull’ultimo impegno del 2023: «Contro il Moncalieri non abbiamo brillato in termini di percentuali e in alcune occasioni siamo state un po’ farraginose, tuttavia ho apprezzato la concentrazione con cui nel finale le nostre atlete sono state in grado di mantenere il sangue freddo, tanto offensivamente quanto difensivamente, riuscendo a chiudere la pratica e regalandosi un’altra vittoria». Infine il Torino Teen Basket: «Torino rientra, quantomeno sulla carta, tra le formazioni di bassa classifica. Abbiamo però imparato a nostre spese che nessuna squadra in questo campionato può essere sottovalutata, poiché ognuna ha delle cartucce importanti nel proprio roster, che sono capaci di fare male. Anche durante queste feste le ragazze e lo staff tecnico hanno lavorato molto per non farsi cogliere alla sprovvista. Purtroppo non potremo giocare al PalaSguaitzer, inagibile per un problema tecnico-logistico, e saremo ospitati al Dlf che ha visto i nostri debutti in Serie A2 negli anni passati. Non credo che il cambio di campo possa influire eccessivamente sulla performance del gruppo. Certamente le giocatrici hanno dovuto prenderci la mano con un fondo differente rispetto a quello a cui sono abituate al PalaSguaitzer. Nonostante questo, ripeto, mi auguro che questa novità abbia un’incidenza bassa sul risultato finale. Credo molto nei mezzi di questa squadra e di tutto il team che le ruota attorno: dovremo giocare come sappiamo, per chiudere nel miglior modo possibile il girone di andata». Alla Tensostruttura Dlf di Via Manzoni 1, l’ingresso sarà gratuito e sarà possibile seguire la diretta della sfida sul canale YouTube societario, a partire da pochi minuti prima della palla a due.