Tamburello Serie A – Coppa Italia: a Bardolino il Solferino finisce ko al tie-break

BARDOLINO (Vr) Che sorpresa sul Lago di Garda. Il Solferino vice campione d’Italia “scivola” a Bardolino, incassando la sconfitta per 2-1. Dopo aver vinto con facilità il primo set, i collinari hanno subito il ritorno dei gardesani, che hanno pareggiato nel secondo set per poi festeggiare la vittoria al tie-break, brindando – è proprio il caso di dirlo – con un bicchiere di Bardolino. «Stiamo giocando davvero molto male – afferma il presidente Mario Spazzini – . Abbiamo fatto bene durante il campionato, ma ora non ci siamo. Anche nella gara precedente la squadra era apparsa parecchio sfasata». Facile vittoria invece per il Ceresara di Claudio Grandelli in Trentino: contro il volenteroso Rallo è stato poco più che un allenamento, come dimostrano i due set vinti nettamente. Lo conferma anche il presidente Fabrizio Pezzini: «Gara a senso unico, senza storia. Ora ci prepariamo per il derby di domenica contro il Castellaro».