Elezioni, centrodestra trova pieno accordo su premier e collegi

ROMA (ITALPRESS) – I leader del centrodestra “hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l’obiettivo di vincere le prossime elezioni politiche e costruire un governo stabile e coeso, con un programma condiviso e innovativo”. E’ quanto si legge in una nota del centrodestra, dopo il vertice alla Camera.

“La coalizione proporrà al presidente della Repubblica quale premier l’esponente indicato da chi avrà preso più voti. E’ stata trovata un’intesa per correre insieme nei 221 collegi uninominali, selezionando i candidati più competitivi in base al consenso attribuito ai partiti. Il centrodestra presenterà anche una lista unica nelle Circoscrizioni Estere e ha istituito il tavolo del programma che si insedierà nelle prossime ore.

L’unità del centrodestra – conclude la nota – è la migliore risposta possibile alle accuse e gli attacchi, spesso volgari, di una sinistra ormai allo sbando, con una coalizione improvvisata, che gli italiani manderanno a casa il prossimo 25 settembre”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Lega-