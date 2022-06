Calcio Serie C – Mantova, incognita girone: mercato a scatola chiusa

Mantova Con la promozione del Palermo in Serie B si è chiusa ufficialmente la stagione 2021-2022 di Lega Pro. Il Padova resta in C e ora si pensa al prossimo campionato, che già si preannuncia agguerrito in ogni raggruppamento. Resta in attesa il Mantova, che nella stagione che verrà ha deciso di puntare più in alto rispetto a quella appena conclusa. Obiettivo play off. Un traguardo comunque importante, che obbliga la società di viale Te ad investimenti di mercato maggiori nei mesi estivi, per farsi trovare pronta ai nastri di partenza ed eventualmente a porre qualche correttivo nella finestra invernale. Ma già si guarda troppo in là. L’attualità consente di fare solamente delle ipotesi sul girone in cui sarà inserita la squadra virgiliana. C’è chi dà per scontato il gruppo A del nord, ma non è da escludere l’opzione B. Anzi, la società virgiliana sembra essere convinta di tentare la richiesta ufficiale da inviare alla Lega per essere inserita nel girone del centro Italia. Meno concorrenza? Non è detto. In entrambi i gironi c’è la possibilità che si possa ripetere un campionato molto simile a quello dell’anno scorso, con una lotta serratissima per guadagnare un posto al sole nella griglia play off, che andrà ad immischiarsi sia con la zona promozione che con la zona play out.

Il Mantova, indipendentemente dal girone in cui giocherà, dovrà cercare di restare a galla spingendosi però verso la zona alta della graduatoria. Poi, come tutti sanno, le ambizioni al momento sembrano non poter andare oltre a un certo limite, ma in ogni caso per avere un buon piazzamento nella griglia play off servirà una squadra molto competitiva. La società lo sa bene e in questo momento, infatti, sta portando avanti diverse operazioni di mercato quasi a scatola chiusa. Ecco, quindi, che in questa prima fase di mercato il club di viale Te andrà alla ricerca di alcuni punti di riferimento come Monachello, piuttosto che Pilati, da cui ripartire per completare il puzzle. Il ds Battisti in questo compito sarà affiancato da mister Corrent, che sta osservando con attenzione ogni passo che porterà alla nascita del suo Mantova. Dal 22 di giugno, poi, si avranno le idee un po’ più chiare sulle future avversarie, anche se per le ufficialità bisognerà attendere fine luglio, dopo i ricorsi delle eventuali escluse. Fari puntati su Messina, Triestina, Lecco e Vicenza, che spera ancora di essere ripescata in B. Sembra rientrato, invece, l’allarme in casa Pro Patria. La società bustocca da ieri è tornata nelle mani di Patrizia Testa, che in una settimana dovrà lavorare sodo per completare l’iscrizione al prossimo campionato. Si capirà poi nei prossimi giorni se ci saranno nuovi sviluppi anche su questo fronte. E intanto il Mantova lavora sotto traccia.