MEDOLE – Recidivo e con alle spalle parecchie condanne per reati contro il patrimonio e la persone, ed è probabilmente per questo che un 40enne senza fissa dimora non si è fermato all’alt dei carabinieri, scappando a bordo di una moto. Fermato, dopo un roccambolesco inseguimento tra Medole e Guidizzolo, è stato arrestato e riportato in carcere dove deve scontare tre anni di reclusione: l’uomo era infatti colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Imperia.