Gasperini “Basta pensare al rigore di Bruges, c’è da vincere”

BERGAMO (ITALPRESS) – “Lookman e Kolasinac hanno recuperato, sono convocati. Probabilmente perdiamo Hien. Dobbiamo fare una partita migliore rispetto all’andata, nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio, globalmente dobbiamo fare una partita due scalini su”. E’ quello che Gian Piero Gasperini chiede alla sua Atalanta alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Champions contro il Bruges. “Sul rigore dell’andata abbiamo detto ampiamente tutto, il risultato è questo e dobbiamo cercare di vincere la partita. Quel che è accaduto all’andata, sotto il profilo del risultato, è stato ampiamente documentato. Non faremo noi leva su quest’aspetto”, assicura Gasperini, che confida nella spinta del Gewiss Stadium. “Tutto è importante, il pubblico incide e può essere sotto molti aspetti determinante, ma noi dobbiamo fare un’ottima gara. Col City ho visto una squadra molto duttile – l’elogio del Bruges – ha dei giovani che ribaltano l’azione, per superare questo turno dobbiamo fare una buona gara sotto tutti gli aspetti, mi hanno fatto un’ottima impressione. E’ una gara che durerà 90 minuti, dovremo prendere le misure e creare le opportunità, servirà concentrazione”. “Ci deve essere tanta rabbia e tanta voglia di rivalsa – le parole invece di Davide Zappacosta – Questa partita è molto importante per tutti noi, sappiamo che se portiamo in campo i nostri valori, non solo tecnici, possiamo ribaltare la partita. Siamo fiduciosi, faremo il massimo per vincerla. Il rigore? Domani avremo un’altra partita, dobbiamo cercare di trasformare la delusione in energia, del rigore se ne è parlato troppo, dobbiamo pensare solo al campo”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).