Dopo una serata tra amici cade in un fosso colto da un malore. Trovato senza vita il mattino dopo

CASTEL GOFFREDO Stava tornando a casa dopo avere trascorso la serata con gli amici in un bar del paese ma a casa non ci è mai arrivato. Gianluca Voltolini, 49enne di Castel Goffredo, è stato colto da un malore per strada e si è così accasciato sul ciglio scivolando poi nel fosso. Lì lo hanno trovato verso le 10.30 di oggi, morto ormai da diverse ore. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con i carabinieri e il personale medico del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.