Giustizia, Nordio “Precipitato il consenso verso la magistratura”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ necessario che ogni istituzione collabori secondo il proprio mandato costituzionale, anche nella diversità di opinioni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso del Question Time alla Camera, parlando della magistratura.“Concludo con una considerazione amara: quando sono entrato in magistratura, nel 1976, la magistratura godeva del consenso dell’oltre l’80% dei cittadini italiani, pari e qualche volta superiore addirittura di quello della Chiesa cattolica – ha aggiunto -. Oggi è precipitato e per rispetto verso i miei ex colleghi non lo voglio nemmeno citare”, ha aggiunto.

