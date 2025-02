Premio Suzzara, evento di chiusura il primo marzo

SUZZARA – Sta per concludersi l’avventura del 51° Premio Suzzara, iniziata il 23 novembre scorso e proseguita fino a febbraio, mese al termine del quale gli spazi del piano terra del Museo Galleria del Premio ospiteranno le iniziative della primavera.

Dopo la fortunata rassegna di incontri con gli artisti che hanno ricevuto la menzione di qualità e le cui opere sono state acquisite dalla Città di Suzzara per diventare parte del patrimonio collettivo, sabato 1° marzo alle 16.30 si terrà la cerimonia di chiusura del progetto “Materia instabile. Il nuovo volto del lavoro nell’arte”, e sarà anche l’ultima occasione per vedere in mostra le opere candidate al 51° Premio.

Ospite d’onore il vincitore della scorsa edizione, Paolo Vivian, che si è aggiudicato il premio della giuria per “Colonna della memoria” e che avrà l’occasione di illustrare, dialogando col pubblico, la propria idea di arte. “Colonna della memoria” è composta da 100 cubi in legno di larice dipinti, che si inerpicano verso il cielo mettendo in connessione, con il loro equilibrio solo apparentemente precario, terra e cielo.

Nel corso del finissage verranno presentati inoltre due importanti progetti, concepiti nell’ottica di legare passato e presente.

Il 1° marzo sarà poi l’ultimo giorno per osservare le opere di due artisti d’eccezione straordinariamente presenti al Museo Galleria del Premio Suzzara come “fuori concorso”: Ferruccio Bolognesi, grande pittore, scultore, scenografo e costumista mantovano, idealmente affiancato all’opera della figlia ed erede Anna Bolognesi, impegnata a conservarne e promuoverne la memoria, e Lanfranco, artista nato a Quingentole ma di fama internazionale, di cui in Galleria si possono ammirare dodici opere che ne documentano il percorso artistico, grazie alla collaborazione con la Fondazione Casa Lanfranco di Quingentole.

L’ iniziativa è a ingresso libero presso il Museo Galleria del Premio Suzzara, via Don Bosco 2/A (info galleriapremio@comune.suzzara.mn.it, tel. e whatsapp 338 9284564).