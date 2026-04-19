19 Aprile 2026 - 11:48:28
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Motivazione e pregiudizi al centro del nuovo incontro dei giovani imprenditori

Elena Costa

MANTOVA  Prosegue il percorso di incontri dei Giovani Imprenditori di Apindustria Confimi Mantova, un programma strutturato che accompagna per tutto l’anno i partecipanti nell’approfondimento dei temi chiave per fare impresa oggi. Dopo il primo consiglio in presenza dedicato alla gestione del personale, il calendario è entrato nel vivo con un nuovo appuntamento che ha visto protagonisti i giovani imprenditori insieme a Walter Klinkon, noto come il “Mago della Motivazione”. L’incontro si è concentrato su un tema tanto attuale quanto strategico: il ruolo del pregiudizio nei contesti lavorativi e l’importanza della motivazione nella gestione delle persone. Attraverso un approccio coinvolgente e interattivo, Klinkon ha guidato i giovani imprenditori in una riflessione concreta su come schemi mentali e convinzioni possano influenzare le decisioni, le relazioni professionali e, di conseguenza, le performance aziendali. Il confronto ha rappresentato un ulteriore tassello di un percorso pensato per offrire strumenti pratici e occasioni di crescita, favorendo lo scambio diretto tra imprenditori e il contributo di esperti esterni. L’obiettivo è quello di costruire una nuova generazione imprenditoriale sempre più consapevole, capace di affrontare le sfide contemporanee con competenze trasversali e una visione aperta. «Affrontare temi come il pregiudizio e la motivazione è oggi fondamentale per chi guida un’azienda – sottolinea Elena Costa, presidente dei Giovani Imprenditori – significa lavorare non solo sui processi, ma soprattutto sulle persone. Creare spazi di confronto come questi permette ai giovani imprenditori di mettersi in discussione, acquisire nuove prospettive e sviluppare una leadership più consapevole ed efficace».

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