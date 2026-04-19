Motivazione e pregiudizi al centro del nuovo incontro dei giovani imprenditori

MANTOVA Prosegue il percorso di incontri dei Giovani Imprenditori di Apindustria Confimi Mantova, un programma strutturato che accompagna per tutto l’anno i partecipanti nell’approfondimento dei temi chiave per fare impresa oggi. Dopo il primo consiglio in presenza dedicato alla gestione del personale, il calendario è entrato nel vivo con un nuovo appuntamento che ha visto protagonisti i giovani imprenditori insieme a Walter Klinkon, noto come il “Mago della Motivazione”. L’incontro si è concentrato su un tema tanto attuale quanto strategico: il ruolo del pregiudizio nei contesti lavorativi e l’importanza della motivazione nella gestione delle persone. Attraverso un approccio coinvolgente e interattivo, Klinkon ha guidato i giovani imprenditori in una riflessione concreta su come schemi mentali e convinzioni possano influenzare le decisioni, le relazioni professionali e, di conseguenza, le performance aziendali. Il confronto ha rappresentato un ulteriore tassello di un percorso pensato per offrire strumenti pratici e occasioni di crescita, favorendo lo scambio diretto tra imprenditori e il contributo di esperti esterni. L’obiettivo è quello di costruire una nuova generazione imprenditoriale sempre più consapevole, capace di affrontare le sfide contemporanee con competenze trasversali e una visione aperta. «Affrontare temi come il pregiudizio e la motivazione è oggi fondamentale per chi guida un’azienda – sottolinea Elena Costa, presidente dei Giovani Imprenditori – significa lavorare non solo sui processi, ma soprattutto sulle persone. Creare spazi di confronto come questi permette ai giovani imprenditori di mettersi in discussione, acquisire nuove prospettive e sviluppare una leadership più consapevole ed efficace».