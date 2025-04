I “Cuori Olimpici” battono alla “Corri Battaglia di Pavia”

PAVIA (ITALPRESS) – “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026” è arrivato anche a Pavia. La seconda tappa del progetto di Regione Lombardia che unisce le dodici province per raccontarne l’anima profonda è coincisa con la “Corri Battaglia di Pavia”, un percorso di 13 chilometri che celebra, a 500 anni di distanza, la vittoria dell’imperatore spagnolo Carlo V d’Asburgo sui francesi guidati da Francesco I.A prendere parte alla competizione, a cui hanno aderito sia atleti sia appassionati, sono stati oltre 1.200 podisti, scattati alle 9.30 in punto di domenica 30 marzo davanti all’ingresso principale del Castello Visconteo. Tra di loro anche il sindaco di Pavia, Michele Lissia, che ha deciso di cimentarsi in prima persona in questo appuntamento molto sentito da tutta la cittadinanza.Ha tagliato per primo il traguardo Berrite Azeddine. A fargli compagnia sul podio Federico Scabini (secondo) e Marco Barbetta (terzo), seguiti da Lorenzo Baroncelli (quarto) e Alberto Belloni (quinto).Gli atleti sono stati invitati a salire sul palco allestito per la premiazione e hanno ricevuto i diversi riconoscimenti direttamente dalle mani delle istituzioni: presenti sul posto Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Angela Barbara Gregorini, assessore allo Sport e al Turismo per il Comune di Pavia e Vittorio Brumotti, ambassador del progetto “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026” per raccontare il territorio e l’importanza dello sport.Sono state premiate anche cinque donne. In testa a tutte Benedetta Broggi, che si conferma un’atleta in ascesa. Subito dietro di lei, Alice Piana (seconda), Laura Brenna (terza), Antonella Cantoni (quarta) e Karin Angotti (quinta).L’assegnazione dei trofei si è chiusa con la consegna del secondo cuore in marmo bianco, emblema del progetto “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026”. Prima di lasciare la scultura tra le mani del sindaco di Pavia, l’assessore regionale Barbara Mazzali ha ricordato: “Questo cuore continuerà a battere fino a dicembre, quando porteremo l’ultimo anche in Valtellina. Si tratta di un simbolo importante che vuole augurare l’in bocca al lupo alle prossime Olimpiadi invernali. La tappa di oggi a Pavia, inoltre, è particolarmente importante perchè ci ricorda di come la Lombardia guardi sì al futuro, ma mantenendo i piedi saldi nelle sue radici. Attraverso le gambe di tutti coloro che oggi hanno partecipato alla corsa vogliamo raccontare il nostro territorio, ricco di bellezza”.D’accordo con lei l’assessore comunale Angela Barbara Gregorini: “Ricevere questo cuore per noi è fondamentale, soprattutto per far conoscere la città di Pavia. Sono entusiasta del progetto proposto dalla Regione, perchè ci ha dato modo di realizzare delle riprese del nostro comune che verranno diffuse ovunque in Lombardia e non solo, così da far risaltare quanto è bella la nostra città. Sono certa che questo ci porterà un vantaggio dal punto di vista turistico, dato il forte legame proprio tra turismo e sport”.Un concetto, questo, ripreso anche da Vittorio Brumotti nel suo breve intervento sul palco della premiazione. “Iniziative del genere fanno sempre bene. Promuovere la città attraverso lo sport è fondamentale, così come coinvolgere la popolazione”, ha detto l’ambassador del progetto, che incita al turismo lento raccontando il territorio lombardo tappa dopo tappa. “Era tantissimo tempo che non vedevo dei giovanissimi a eventi come quello di oggi – ha proseguito -. Sapere che si sono alzati molto presto e che hanno iniziato a correre è bellissimo. Anche per il lavoro che faccio, purtroppo osservo le cose un pò più brutte che avvengono in Italia, ma scene come quella di oggi mi gasano e da 44enne esulto, perchè vedo qualcuno che finalmente fa sport”.Oltre al divertimento e alla competizione, spazio alla solidarietà. Ancora una volta, “Cuori Olimpici” ha avuto come partner Avis Regione Lombardia, che accompagnerà anche tutte le tappe restanti sensibilizzando alla cultura del dono con uno stand dedicato alla donazione del sangue.Il nuovo appuntamento per gli amanti della corsa è fissato per il 6 aprile a Milano. “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026” sbarcherà nel capoluogo lombardo in occasione della 23esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, che si prepara ad accogliere oltre 35mila partecipanti. Per chi ha bambini e non vuole rinunciare a una mattinata di sport, il 5 aprile partirà invece la Family Run: un percorso di 3 chilometri pensato appositamente per permettere a genitori e figli di divertirsi e mettersi alla prova con un pò di sana attività fisica.

– Foto f12/Italpress –

(ITALPRESS).