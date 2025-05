VENTIMIGLIA (ITALPRESS) – Laha svolto con la polizia diun’attività d’indagine che ha permesso di disarticolare una rete ben organizzata di stranieri dediti al favoreggiamento dell’attraverso la frontiera italo-francese di Ventimiglia/Nizza.

Sono 18 le persone indagate, 13 sottoposte a misure cautelari in Italia ed in Francia, 5 arrestate in flagranza di reato.

– Foto: ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).