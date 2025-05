Calcio Kings League – Thomas Salvaterra nella storia: è campione d’Italia con i TRM

TORINO Dopo oltre 70 partite disputate in quattro mesi, arriva il verdetto finale: i TRM si laureano primi campioni della Kings League Italy. La finalissima si è giocata nella splendida cornice dell’Inalpi Arena di Torino, davanti a oltre 15mila spettatori sold out, e ha visto trionfare i TRM con un netto 10-2 contro gli Zeta. Un successo che consacra la squadra come la prima campione d’Italia di questa innovativa e avvincente competizione. La giornata ha visto anche la partecipazione delle migliori squadre delle leghe francese e spagnola, ospiti in Italia per la fase finale della stagione. Dopo l’assegnazione dei quattro posti per il Mondiale per Club – conquistati da Zeta, TRM, Gear7 e Boomers – ora l’attenzione si sposta verso Parigi, dove dall’1 al 14 giugno si disputerà il torneo mondiale. Tra i protagonisti della vittoria TRM spiccano le magie di Colombo, la sicurezza tra i pali di Vagge e la leadership di Ciccio Caputo, ma non va dimenticato il contributo fondamentale di Thomas Salvaterra, il giocatore mantovano che con la sua duttilità ha dato un grande apporto alla squadra.

La stagione regolare si era conclusa con i TRM al primo posto, grazie anche a una vittoria al cardiopalma contro gli Zeta, decisa all’ultimo secondo da un autentico capolavoro di Caputo. Il cammino della squadra è stato accompagnato da scelte tattiche vincenti, la professionalità dello staff e la determinazione di tutti i giocatori, Salvaterra compreso. Nel match decisivo all’Inalpi Arena, Colombo e Caputo hanno trascinato la squadra verso un trionfo netto, alzando al cielo la coppa nella notte torinese. Per Thomas Salvaterra, questo successo rappresenta una grande soddisfazione personale e un motivo di orgoglio per tutto lo sport mantovano.