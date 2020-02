Centri per l’Impiego, erogazione dei servizi su appuntamento e on line

MANTOVA La Provincia comunica che gli sportelli dei Centri per l’Impiego di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Suzzara e Viadana, per ragioni organizzative conseguenti ai provvedimenti assunti con finalità precauzionali dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia in relazione all’emergenza Coronavirus, continueranno a garantire i servizi su appuntamento o con modalità informatica o telefonica ai seguenti contatti: Viadana 0375 781353 cpiviadana@provincia.mantova.it, Castiglione delle Stiviere 0376 670638, cpicastiglione@provincia.mantova.it Suzzara 0376 531660 cpisuzzara@provincia.mantova.it, Mantova 0376 2041 cpimantova@provincia.mantova.it