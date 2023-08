Sabbioneta: dopo Porta Vittoria si procede col risanamento delle mura

SABBIONETA A conti fatti la riqualificazione del loggiato di Porta Vittoria, inaugurato poche settimane fa in occasione della manifestazione “Il Borgo dei Desideri”, è¨ venuta a costare poco meno di 47mila euro, per la precisione 46.964,54. L’operazione rappresentava il terzo intervento del più ampio progetto da un milione di euro “Mura in luce”, finanziato da Regione Lombardia con 700mila euro, il massimo che poteva essere concesso, pari al 70% del totale (il resto, 300mila euro, è a carico del Comune).

Gli altri due passaggi, che sono in fase di completamento, riguardano il risanamento, la pulizia e il consolidamento delle mura, quindi la loro illuminazione scenografica “a strati”, che darà alla cortina muraria che circonda il centro storico un aspetto ancor più monumentale nelle ore notturne.

Ora che l’allestimento è stato completato, verrà aggiornato anche il sito web dedicato alle mura e al sistema delle fortificazioni, che non riguarda solo Sabbioneta, ma i principali borghi gonzagheschi dotati di bastioni o baluardi. Nel loggiato, infatti, sono stati collocati vari pannelli con schede illustrative che comprendono, oltre a Sabbioneta, le fortificazioni di Bozzolo, Rivarolo Mantovano, il Torrazzo di Commessaggio, il castello di Rodigo e quello di Ostiano, le mura di Guastalla e quelle della città di Mantova, oltre che quelle di Pizzighettone. Ad occuparsene sarà la ditta Studiolo di Cremona, a cui è già stato conferito l’incarico.