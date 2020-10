Inter, Ionut Radu quinto nerazzurro positivo

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter ha ufficializzato le positività di Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan “in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile”. Nello stesso comunicato il club nerazzurro aggiunge: “Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”. Il portiere rumeno, classe 1997, di fatto è il quinto giocatore positivo in casa Inter, gli altri sono Bastoni, Skriniar, Gagliardini e Nainggolan.

(ITALPRESS).