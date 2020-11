Piano assunzionale della Provincia per il triennio 2021 – 2023: previsti tecnici, cantonieri e un dirigente

MANTOVA Figure tecniche, presso il Servizio Edilizia, Sistemi informativi e Ambiente, cantonieri stradali, personale amministrativo nei servizi di staff e un dirigente nel 2022. E’ quanto prevede il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 della Provincia di Mantova approvato dal presidente dell’ente.

Nelle more dell’emanazione dei nuovi limiti assunzionali per le Province, che introdurranno come per i Comuni dei valori soglia per fascia demografica per poter procedere ad assunzioni di personale, l’Ente di via Principe Amedeo ha programmato le nuove assunzioni 2021-2023 con le vigenti regole del turn-over, quindi tenendo conto delle cessazioni ulteriori intervenute dalla data di approvazione del piano 2020-2022 ad oggi, sia sulle funzioni fondamentali che sulle funzioni delegate da Regione Lombardia.