Approvato il patto di sicurezza per implementare la videosorveglianza

MANTOVA – Nella mattinata di oggi negli uffici di Palazzo di Bagno, verrà sottoscritto dal prefetto Carolina Bellantoni e dal sindaco Mattia Palazzi, un patto di sicurezza finalizzato all’ampliamento della rete urbana di videosorveglianza. La sottoscrizione del patto, prevista ai sensi del decreto-legge numero 14 del 2017, costituisce requisito indispensabile per l’implementazione, da parte dei Comuni, di sistemi di videosorveglianza, quale strumento privilegiato per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità, in particolare di quella predatoria. Il progetto sarà sottoposto al Ministero dell’Interno per l’ammissione al fondo di finanziamento statale a disposizione dei Comuni e dedicato alla concreta realizzazione dei progetti di videosorveglianza che non si sovrappongano agli impianti già presenti sul territorio ed installati con ricorso a diverse forme di finanziamento. Nella riunione di ieri del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica invece è stato rilasciato il parere favorevole sul progetto di videosorveglianza redatto dal Comune di Mantova. Nel corso della riunione, alla presenza dei sindaci e dei referenti incaricati dalle singole amministrazioni, inoltre sono stati esaminati e approvati i progetti di implementazione o ampliamento dei sistemi urbani di videosorveglianza presentati, oltre che dal Comune Capoluogo anche dai Comuni di Asola, Borgo Virgilio, Bozzolo, Castellucchio, Goito, Marmirolo, Medole, Pomponesco, Ponti sul Mincio, San Giorgio Bigarello e Solferino.