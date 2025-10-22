Juric avverte “Lo Slavia Praga ha ritmo, sarà una gara difficile”

BERGAMO (ITALPRESS) –mi sono piaciuti molto come interpretano la partita, domani ci aspetta una gara difficile”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta,contro lo Slavia Praga, valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. “Contro l’Inter hanno cambiato modo di giocare, ma è una squadra estremamente aggressiva”, ha aggiunto l’allenatore nerazzurro.

Per quanto riguarda l’inizio di stagione degli orobici, “vedendo le partite giocate finora l’impressione è assolutamente positiva – ha detto ancora il tecnico croato -. C’è grande rammarico, secondo me non abbiamo ottenuto tutti i punti che avremmo potuto ottenere, ma ogni partita è una storia a sè, tutte le gare sono state fatte su buoni livelli, speriamo di continuare così e diventare più cinici, cercare di sfruttare le occasioni”. “Il pari con la Lazio? Abbiamo avuto 3, 4 situazioni in cui si poteva fare meglio, dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti”, ha concluso Juric.

“Tutte le gare sono difficili, loro sono una squadra sempre abituata a vincere, giocano con fiducia, dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di conquistare i tre punti in casa”, le parole poi di Berat Djimsiti. “Domani può essere fondamentale, nel caso in cui vincessimo sarebbe un bel passo in avanti”, ha aggiunto il difensore dell’Atalanta.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).