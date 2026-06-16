Il calcio mantovano in festa: premi, bilanci e novità

Mantova Una serata di festa, riconoscimenti e bilanci alla Canottieri Mincio per il tradizionale appuntamento di fine stagione della Delegazione Provinciale Figc-Lnd di Mantova. Platea gremita con dirigenti, arbitri e società virgiliane per le premiazioni delle squadre vincitrici dei campionati e delle coppe provinciali, oltre ai premi Fair Play. L’occasione è servita anche per tracciare il bilancio della stagione 2025-26. Ad aprire gli interventi è stata Francesca Bonfogo, consigliera regionale del Comitato Lombardia: «È stata una stagione tribolata ma ricca di soddisfazioni. Non solo per chi ha vinto, ma anche per chi ripartirà con più forza. Continuerò a portare avanti le vostre istanze e ringrazio la delegazione per l’impegno quotidiano. Un grazie particolare a Fausto Cominotti per la nuova veste data al lavoro della delegazione». Il delegato provinciale Fausto Cominotti ha quindi illustrato l’attività svolta, ringraziando Tiziana Pikler (Coni), Giovanni Manara (Aia Mantova) e Simone Cavallini (Aiac) per la collaborazione. Cominotti ha ricordato le difficoltà affrontate dalla delegazione per la gestione della sede: «Abbiamo dovuto intervenire sulla sede, risolvendo problematiche pregresse. Abbiamo risparmiato su tutto e trovato soluzioni concrete». Tra i risultati, l’organizzazione delle finali regionali di calcio a 5 al PalaSguaitzer, la Coppa Mantova, le distinte online, i corsi per segretari e dirigenti, l’app per gli spostamenti gara e la donazione di materiale tecnico in Venezuela. «Abbiamo aperto la delegazione alle società e al dialogo continuo – ha spiegato -. A volte ho risolto problemi anche il sabato sera alle 23 dopo una telefonata». Guardando avanti, l’obiettivo è incentivare i pagamenti via bonifico, introdurre strumenti di intelligenza artificiale per i calendari e aumentare la trasparenza sui premi di formazione tramite il portale federale. Chiusura affidata al vicepresidente del Cr Lombardia, Dario Silini: «Grazie alle delegazioni per l’impegno quotidiano, spesso tra mille difficoltà burocratiche. Ai ragazzi chiedo di continuare a vivere il calcio nel segno del fair play».