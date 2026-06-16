Incidente in via dei Toscani all’altezza dell’Apam: scontro moto-auto, ferito un 25enne

MANTOVA – Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 8:45, in via dei Toscani, proprio all’altezza della sede dell’Apam. Il bilancio è di un giovane motociclista ferito, fortunatamente non in pericolo di vita.

Il sinistro ha coinvolto una Kawasaki Ninja condotta da un ragazzo di 25 anni, residente a Marcaria. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il giovane stava percorrendo la via in direzione Mantova quando avrebbe iniziato il sorpasso delle auto che lo precedevano. In quel momento, un’Alfa Romeo Giulia – guidata da un 33enne anch’egli di Marcaria – aveva già iniziato la svolta a sinistra per immettersi verso l’istituto tecnico agrario, rendendo inevitabile l’impatto.

A causa della violenta collisione, il motociclista è disarcionato dalla sella e, nella caduta, ha urtato un furgoncino che viaggiava nel senso opposto di marcia con a bordo due operai. Sia il conducente dell’Alfa Giulia che gli occupanti del furgone sono rimasti completamente illesi.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica. All’arrivo dei soccorritori il 26enne era vigile e cosciente, ma ha riportato diverse fratture agli arti inferiori. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure del caso.