Tennis Tavolo – Bagnolese, Federico Pagliarini secondo al Campionato Regionale di 6ª categoria

Saronno (Va) Grande risultato per la Bagnolese ai Campionati Regionali di Categoria andati in scena domenica a Saronno. Protagonista della giornata è stato Federico Pagliarini, autore di uno splendido percorso che lo ha portato a conquistare il secondo posto nella Sesta Categoria. Dopo aver superato con autorità il girone e i primi due turni del tabellone, Federico ha saputo imporsi anche in tre combattutissime sfide concluse tutte al quinto set, guadagnandosi così l’accesso alla finale. Nell’ultimo atto si è dovuto arrendere al giovane Favini, pagando probabilmente un po’ di stanchezza e di lucidità dopo le battaglie precedenti. Resta comunque una prestazione di altissimo livello che conferma la sua crescita e il suo valore. Ottimo anche il cammino di Matteo Ferrarini, capace di chiudere tra i primi sedici classificati in un torneo che ha visto la partecipazione di ben 110 atleti. Grande soddisfazione da parte del club e tanti complimenti a entrambi per l’impegno e i risultati ottenuti.