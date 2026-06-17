Infortunio sul lavoro alla Cen di Quistello, operaio ferito a una mano

QUISTELLO – Infortunio sul lavoro nella serata di ieri, martedì 16 giugno, alla ditta CEM Spa di via Cà Rossa. Un operaio di 45 anni si è procurato un taglio a un dito della mano sinistra mentre era impegnato in operazioni di sostituzione dell’olio su alcuni macchinari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Mantova. Presenti anche il personale dell’Ats e i Carabinieri della Stazione di San Giacomo delle Segnate per gli accertamenti del caso.