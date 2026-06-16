Prosegue il festival I Mangiari sul lungolago

Mantova, 16 giugno 2026 – Grande partecipazione, entusiasmo e un’atmosfera di festa hanno caratterizzato i primi giorni dei Mangiari 2026, il festival organizzato da Green Eventi, con il patrocinio del Comune di Mantova e del Parco del Mincio, e realizzato con il supporto di partner che condividono i valori della manifestazione come Mantova Ambiente e Confartigianato Mantova. Fino al 21 giugno il Lungolago Gonzaga continua ad animarsi con un mix di enogastronomia, musica, spettacoli, attività sportive, laboratori per famiglie e iniziative dedicate alla sostenibilità.

“Fin dalle serate inaugurali il pubblico ha risposto con entusiasmo – ha detto Alessandro Carbonieri di Green Eventi –, premiando una formula che negli anni si è consolidata come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate mantovana. Migliaia di visitatori hanno scelto di trascorrere il proprio tempo sul lungolago, vivendo il festival come luogo di incontro, convivialità e condivisione. Famiglie, gruppi di amici, giovani e visitatori provenienti anche da fuori provincia hanno riempito le diverse aree della manifestazione, confermando come I Mangiari sia diventato negli anni molto più di un appuntamento gastronomico: uno spazio aperto dove ritrovarsi, socializzare e vivere insieme esperienze diverse all’interno di uno dei contesti più suggestivi della città. A confermare il successo della manifestazione non è stata soltanto l’ampia proposta gastronomica – ha sottolineato –, con oltre quaranta espositori provenienti da tutta Italia e dal mondo, ma anche la capacità dei Mangiari di offrire esperienze differenti e complementari per pubblici di tutte le età.

Particolarmente apprezzate le aree di intrattenimento che ogni sera animano il parco con concerti dal vivo, dj set, spettacoli di danza, attività sportive e laboratori dedicati ai più piccoli. Un’offerta che trasforma il festival in una vera cittadella del divertimento – ha concluso – immersa nel verde del Parco del Mincio e capace di creare occasioni autentiche di aggregazione e socialità”.

Grande interesse ha suscitato anche l’Arca-Teatro, il progetto realizzato in collaborazione con il Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano e Mantova Architettura, che ha riportato sul lago una suggestiva reinterpretazione delle antiche tradizioni acquatiche mantovane, unendo cultura, spettacolo e riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente.

Prosegue inoltre il percorso dedicato alla sostenibilità sviluppato insieme a Mantova Ambiente attraverso la campagna “Sento Civico”, con iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini e famiglie e attività educative dedicate ai bambini all’interno del Baby Garden.

Dopo l’ottima risposta del pubblico nei primi giorni di manifestazione, I Mangiari prosegue