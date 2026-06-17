Investe una donna sulle strisce e si finge testimone: denunciata per omissione di soccorso

SAN MARTINO DALL’ARGINE – Ha investito una donna sulle strisce pedonali e si sarebbe poi presentata come testimone dell’incidente. Per questo una 54enne del luogo è stata denunciata dai Carabinieri di Marcaria per omissione di soccorso e lesioni personali stradali. L’incidente risale al 5 giugno, quando una donna è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Trasportata all’Ospedale di Mantova, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Le indagini dei Carabinieri, supportate dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro e di individuare nella presunta testimone la conducente coinvolta nell’investimento. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dell’indagata dovrà essere accertata dall’autorità giudiziaria.