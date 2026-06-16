Oculistica, il Carlo Poma fa scuola con la chirurgia in diretta

Intervento chirurgico in diretta dei professionisti della struttura di Oculistica dell’ospedale Carlo Poma di Mantova al congresso nazionale Givre-Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreoretinica che si è tenuto ad Ancona dal 4-6 giugno.

Il direttore del reparto Piero Ceruti, insieme alle due strumentiste Cristina Bonetti e Victoria Maria Velasquez Sanchez, sono stati ospiti del direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Chieti, professor Rodolfo Mastropasqua, per eseguire una procedura mediante strumentazioni all’avanguardia, indispensabili per la gestione di casi chirurgici complessi.

“In particolare – spiega Piero Ceruti – abbiamo utilizzato un microscopio di ultima generazione dotato di Oct integrato, che ci ha consentito di adottare scelte tecniche particolari, permettendoci di visualizzare intraoperatoriamente i singoli strati cellulari della retina e di valutare microscopicamente la azione delle nostre pinze chirurgiche su ogni strato cellulare”.

Tale tecnologia sarà a disposizione dell’Ospedale Carlo Poma fra un paio di mesi. L’intervento chirurgico è stato effettuato dai professionisti di Asst Mantova nella sessione di ‘live surgery’, durante la quale i partecipanti hanno potuto assistere – dall’audutorium della Mole Vanvitelliana di Ancona – alle 15 operazioni eseguite in diretta da altrettanti chirurghi su tre sedi operatorie italiane (Ancona, Ferrara, Chieti).

Tutti chirurghi erano collegati con microfono intraoperatorio e potevano ascoltare le domande provenienti dall’auditorium, rispondendo in diretta e spiegando le differenti tecniche chirurgiche impiegate.

Il Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreoretinica è una società scientifica italiana dedicata allo studio e alla cura delle malattie vitreo-retiniche. Nato nel 1998, è da sempre un importante punto di riferimento per gli specialisti italiani di retina. La società riunisce oftalmologi, ricercatori e specialisti focalizzati su retina chirurgica, retina medica e imaging. Ogni anno organizza un congresso nazionale che ormai ha superato i 1.000 partecipanti