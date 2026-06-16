Ciclismo – Il Memorial Remo Stanghellini ha tolto i veli.Domenica a Guidizzolo in gara gli Esordienti

Guidizzolo Sono stati tolti i veli ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Guidizzolo sul 38° Trofeo Amac-Memorial Remo Stanghellini, in programma domenica. A illustrare le novità che fanno da sfondo a questa manifestazione sono stati i dirigenti del Ciclo Club 77, che si occuperanno di gestire la macchina organizzativa, disponendo anche del patrocinio del Comune e del Coni e della collaborazione della Pro Loco. In primo luogo da quest’anno si è deciso, grazie al supporto della ditta Amac e dei famigliari del compianto patron Remo Stanghelli, di alzare l’asticella e passare dai Giovanissimi agli Esordienti. Il Comitato provinciale Fci, che come sempre si è posto al fianco degli organizzatori, dal canto suo ha premiato lo sforzo del team del presidente Claudio Cervi affidandogli il compito di assegnare la maglia di campione provinciale delle due categorie in gara. Molti i volti noti, sia delle istituzioni sia del mondo delle due ruote, presenti alla passerella. (bio)