Concerti, cultura, benessere e aggregazione: presentati i cartelloni della Zanzara e del Drasso Park

Cultura e benessere. Cammina su queste due gambe il programma di eventi “Zanzara e Drasso. Dove la bellezza genera comunità” gestito dalle cooperative sociali Alce Nero e La Quercia. I nuovi cartelloni sono stati presentati ieri pomeriggio il primo sul lungolago a Porta Mulina e il secondo nella frazione di Porto Mantovano.

La programmazione è stata presentata alla Zanzara dal presidente della cooperative sociali Alce Nero Marco De Pietri e dalla direttrice artistica Cristina Cazzola, accanto all’attore Flavio Cortellazzi di Teatro Magro.

“Le esperienze della Zanzara e del Drasso – ha commentato De Pietri – si sono trasformate in uno spazio di incontro, partecipazione, cultura, benessere e inclusione”.

“La programmazione nasce da un lavoro quotidiano di ascolto – ha aggiunto Cazzola -, in un dialogo continuo in cui prendono forma due cartelloni costruiti dal basso pensati per una comunità plurale”.

In entrambi i luoghi la stagione, già iniziata, proseguirà fino a metà settembre. Il lunedì trova spazio Patrizia Mantovani con lo yoga; il martedì unisce karaoke e zumba; il mercoledì porta l’atmosfera di Abbronzatissima; il giovedì intreccia libri, scultura e laboratori con Strongvilla, fino al sunset brasiliano. Il venerdì è dedicato alla memoria musicale degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, con dj e richiami alle discoteche mantovane e della provincia. Il sabato guarda in modo particolare ai giovani, con i cinque appuntamenti di Mincio Grove. La domenica lascia spazio alla musica live, al panorama mantovano e non solo.

Drasso Park, invece, sviluppa una programmazione più familiare e popolare.

I cartelloni si possono trovare sui social (Zanzara e Drasso).

Per inoltrare le proposte scrivere ad Alcenero.org

Fiorenzo Cariola