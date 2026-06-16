Auto – Cressoni costretto al ritiro nella 24 ore di Le Mans: “Una lezione per il futuro”

Le Mans (Fra) Bilancio dai due volti per Matteo Cressoni alla 24 Ore di Le Mans. Da una parte la soddisfazione per il terzo posto conquistato nella Michelin Cup, dall’altra il rammarico per un ritiro che ha interrotto anzitempo una gara costruita con grande impegno da tutto il team. Il pilota voltese si è alternato alla guida della Mercedes-Iron Lynx n. 79, nella categoria LMGT3, con Johannes Zelger e Lin Hodenius. «Partiamo dalle cose positive, abbiamo conquistato il terzo posto nella Michelin Cup, un risultato che premia il duro lavoro, la dedizione e l’impegno di tutte le persone coinvolte durante l’evento», ha commentato Cressoni. La corsa si è però conclusa intorno alle tre del mattino, quando un problema al motore ha costretto l’equipaggio al ritiro. «Purtroppo un errore del mio compagno di squadra durante la notte ha causato un danno al motore e ci siamo ritirati, compromettendo tutto il lavoro svolto fino a quel momento. Sono situazioni che possono capitare nelle gare endurance, soprattutto in una competizione impegnativa come 24 Hours of Le Mans, dove tutti spingono al limite assoluto». L’edizione 2026 ha rappresentato anche il debutto alla classica francese per il compagno di squadra Johannes Zelger. Un’esperienza che il pilota italiano ha voluto sottolineare con parole di grande apprezzamento: «È stato un onore e un piacere condividere questa esperienza con lui. Durante tutta la settimana ha dimostrato determinazione, professionalità e una notevole crescita in una delle gare più difficili al mondo. Le Mans è sempre speciale. Torniamo a casa con insegnamenti preziosi, tanti ricordi e la motivazione per tornare più forti che mai», ha concluso. L’obiettivo è già rivolto al futuro, con la speranza di essere nuovamente al via della 24 Ore di Le Mans il prossimo anno, forti dell’esperienza accumulata e della voglia di trasformare il potenziale mostrato in un risultato importante. La vittoria è andata al team TF Sport #33, a lungo al comando della graduatoria e alla fine trionfatore nella propria classe.