Roverbella, scontro frontale auto-furgone in Strada Pozzolo: due feriti estratti dalle lamiere

ROVERBELLA – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno 2026, in Strada Pozzolo nel territorio comunale di Roverbella. Intorno alle ore 17:30, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e un’autovettura si sono scontrati frontalmente nei pressi di un incrocio.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova ha inviato d’urgenza sul posto una squadra dalla sede centrale. Al loro arrivo, i pompieri si sono attivati per liberare i passeggeri: due delle tre persone coinvolte nel violento impatto erano infatti rimaste incastrate all’interno degli abitacoli. Una volta estratte dalle lamiere, sono state immediatamente affidate alle cure del personale sanitario.