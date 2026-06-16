Una serata di teatro, musica, arte e condivisione aperta alla comunità

Si terrà venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 19.30, a Corte Maddalena (via Pilla 53 a Curtatone) la serata di festa, sospesa venerdì scorso a seguito dell’incendio presso la Versalis.

L’iniziativa, all’insegna dell’incontro, della creatività e della partecipazione, è promossa dalle realtà che animano quotidianamente Corte Maddalena – Mantua Farm School, Comunità Cooperativa Ippogrifo, Sala Maddalena, Cencio Molle e Carrozzeria Orfeo – e rappresenta un’occasione speciale per conoscere da vicino i progetti educativi, sociali e culturali che trovano spazio all’interno della corte e per condividere un momento di festa.

La serata prenderà il via alle ore 19.45 con uno spettacolo teatrale realizzato dai ragazzi della Mantua Farm School, liberamente ispirato al celebre romanzo “I ragazzi della Via Pál”. Il laboratorio teatrale, condotto da Silvia Gandolfi nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, offrirà al pubblico un racconto di amicizia, crescita e collaborazione interpretato dagli studenti.

Alle ore 20.30 sarà presentato il video musicale e la canzone “Opposti in equilibrio”, un progetto creativo prodotto dagli ospiti della Comunità Corte Maddalena, frutto di un percorso artistico e relazionale che racconta il valore delle differenze e della convivenza.

A seguire, dalle ore 20.45, si terrà la tradizionale Cena sull’Aia, con la “Pasta Corte” vegetariana preparata da Mantua Farm School, il risotto alla pilota e il dolce per tutti i partecipanti.

La festa proseguirà alle ore 21.00 con la musica dal vivo del gruppo Lost in Translation.

Durante tutto l’evento sarà inoltre possibile visitare le esposizioni artistiche degli ospiti della Comunità e la mostra dei lavori realizzati dagli studenti della Mantua Farm School nell’ambito del progetto “Bosco delle Emozioni: identità in trasformazione”, inserito nel percorso “Lezioni a Palazzo Te. La scuola al Museo”.

Saranno presenti anche banchetti con manufatti artigianali e prodotti realizzati dalle realtà di Corte Maddalena, nell’ambito delle attività educative, sociali e creative che quotidianamente prendono vita all’interno della corte.

Nel corso della serata sarà inoltre possibile acquistare le torte preparate dalla Mantua Farm School: il ricavato contribuirà a sostenere le attività di cooperativa sociale Ippogrifo.

La partecipazione è aperta a tutti. Per la cena è richiesto un contributo di 10 euro ed è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero 339 8224829.