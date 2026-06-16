Intervento nel pomeriggio a Porta Molina: auto in fiamme, illeso il conducente

MANTOVA – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno 2026, nei pressi di Porta Molina a Mantova, dove un’autovettura in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova è scattato intorno alle ore 16:30. Il conducente del veicolo, accortosi tempestivamente del fumo e delle prime lingue di fuoco, è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, accostando e abbandonando l’abitacolo appena in tempo per mettersi in sicurezza prima che l’incendio divampasse.

Dalla sede del comando provinciale di viale Risorgimento è partita d’urgenza una squadra di Vigili del Fuoco con un’autopompa serbatoio (APS). Al loro arrivo sul posto, il veicolo era già quasi completamente divorato dal fuoco. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, i pompieri sono riusciti a domare il rogo in breve tempo e a mettere in sicurezza l’intera area circostante. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Mantova, che si sono occupati della gestione della viabilità e dei rilievi necessari a stabilire le cause del guasto meccanico o elettrico da cui si è originato il rogo.