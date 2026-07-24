Kenya, accordo cooperazione tra Ghribi e Ruto per sviluppo sostenibile in Africa

NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) – Il presidente del Gruppo GKSD Holding, Kamel Ghribi, leader nel settore della sanità in Europa, Africa e Medio Oriente, ha guidato una delegazione di alto livello in visita ufficiale a Nairobi, dove ha incontrato il presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, al Palazzo Presidenziale. Lo riportano i media kenioti.

L’incontro, che ha sottolineato la solidità delle relazioni bilaterali e la visione comune per partnership strategiche, ha portato alla firma di un protocollo di cooperazione volto a promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica in Africa.

Durante i colloqui sono state esplorate opportunità di collaborazione in settori chiave quali lo sviluppo sostenibile, le energie rinnovabili, le infrastrutture resilienti e intelligenti, e l’innovazione nel settore sanitario. Particolare enfasi è stata posta sul sostegno alla visione ambiziosa del Kenya di affermarsi come hub regionale per gli investimenti, la tecnologia e l’economia sostenibile nel continente africano.

Kamel Ghribi ha rinnovato l’impegno a rafforzare la cooperazione italo-keniana, confermando la disponibilità del Gruppo GKSD – in sinergia con partner italiani – a mettere a disposizione competenze e risorse per realizzare progetti di sviluppo sostenibile, favorire il trasferimento di tecnologia e conoscenza, e supportare le aspirazioni di crescita del Kenya, con ricadute positive su tutta l’Africa orientale.

Al termine dell’incontro con il presidente Ruto, Ghribi ha presieduto una riunione tecnica allargata con la delegazione GKSD per definire una roadmap esecutiva dettagliata. Il piano individua priorità, attiva team specializzati e stabilisce tempi precisi per il lancio di un pacchetto di progetti strategici e investimenti sostenibili, con l’obiettivo di garantire una rapida attuazione e risultati concreti sul territorio.

– Foto GKSD –

(ITALPRESS).