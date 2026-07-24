Calcio Serie B – Mantova, abbonamenti oltre quota 3mila

MANTOVA Procede a gonfie vele la campagna abbonamenti del Mantova. Ieri è stato tagliato un nuovo considerevole traguardo: quello delle 3mila tessere. Il muro è stato abbattuto nel pomeriggio, sottolineato con comprensibile soddisfazione dai canali ufficiali della società. Ricordiamo che siamo ancora nella fase dedicata alle prelazioni. Chi vuole rinnovare la propria tessera può farlo al Mantova Point (9.30-12.30 e 16.30-19.30) oppure sul sito di Ticketone. La vendita libera sarà attiva da lunedì 3 agosto fino alla prima partita di campionato al Martelli, ovvero Mantova-Empoli in programma nel weekend del 29-30 agosto (data esatta da definire).