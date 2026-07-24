Rugby Serie A Elite – Viadana lancia i suoi talenti: Brozzi, Manfredi e Cecchini

VIADANA Il Rugby Viadana continua a investire sui talenti cresciuti nel proprio vivaio e ufficializza la promozione in prima squadra di tre giovani, confermando la volontà di costruire il futuro partendo dai ragazzi di casa. A entrare stabilmente nel gruppo Elite sono Simone Manfredi, Manuel Brozzi e Andrea Cecchini, accomunati da un percorso iniziato con i colori gialloneri e ora pronto a vivere un’importante svolta.

Classe 2006, Simone Manfredi è un mediano di mischia nato e cresciuto a Viadana. Per lui arriva il primo contratto con la prima squadra, un traguardo che rappresenta il coronamento di anni di lavoro nel settore giovanile. «È un onore indossare la maglia della prima squadra dopo essere cresciuto in questo club», ha dichiarato il giovane giallonero. Il pilone Manuel Brozzi, classe 2005, compie invece il salto dopo l’esperienza con la formazione cadetta e si allenerà con continuità insieme al gruppo Elite. «Sono felice di questa nuova avventura e di rappresentare i colori e lo spirito della mia città», ha commentato. Promozione anche per Andrea Cecchini, centro classe 2006 cresciuto nell’Under 18 del Viadana. Il suo percorso in giallonero prosegue con l’obiettivo di ritagliarsi spazio anche ai massimi livelli. «Sono felice di poter continuare il percorso di crescita con questo gruppo», sono state le sue prime parole.

Tre storie diverse ma unite dallo stesso filo conduttore: la crescita all’interno del vivaio giallonero e la possibilità di trasformare il lavoro svolto nelle giovanili in un’opportunità concreta con la prima squadra. Un segnale importante per il Rugby Viadana, che continua a puntare sui propri giovani per costruire il presente e il futuro del club.