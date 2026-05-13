L’Inter fa il doblete, dopo lo scudetto ecco la decima Coppa Italia

ROMA (ITALPRESS) – L’Inter fa dieci. I nerazzurri trionfano per 2-0 sulla Lazio all’Olimpico e conquistano la decima Coppa Italia della loro storia. Decisivi l’autogol di Marusic e il raddoppio di Lautaro Martinez, entrambi nel primo tempo, in una partita a senso unico per buona parte dei 90 minuti. Sarri ritrova Zaccagni e lo schiera nel tridente con Isaksen e Noslin. Chivu manda Thuram, in dubbio fino a ieri, dal 1′ assieme a Lautaro. Dopo una decina di minuti a ritmi bassi, al 12′ arriva la prima occasione nerazzurra con un colpo di testa di Lautaro che termina sul fondo. L’Inter prende campo e al 14′ sblocca la gara. Corner di Dimarco, spizzata di Thuram verso l’area piccola, dove Marusic sbaglia il colpo di testa mettendo la sfera nella propria porta. La Lazio prova a reagire ma l’occasione del raddoppio capita al 24′ tra i piedi di Dumfries: destro al volo a incrociare e palla respinta da Tavares. I nerazzurri sono in palla e al 35′ arriva il raddoppio. Dumfries strappa la palla dai piedi di un disattento Tavares e vola verso l’area, prima di servire Lautaro che, a porta ormai sguarnita, insacca per il 2-0. Al 39′ Motta respinge una conclusione di Zielinski, mentre al 45′ ci prova la Lazio con Isaksen, ma il suo destro in diagonale trova la deviazione di Bastoni e finisce in angolo. Si va all’intervallo sul risultato di 2-0. Di marca nerazzurra anche l’avvio di secondo tempo. I nerazzurri mantengono l’atteggiamento aggressivo della prima frazione, mentre la Lazio fatica a farsi vedere. L’Inter sfiora il tris al 70′ con il neo entrato Luis Enrique, che manca lo specchio da pochi passi su suggerimento al volo di un ottimo Dimarco, servito a sua volta da Barella. Dall’altra parte chance sprecata da Dia, altro subentrato della gara, che da pochi passi calcia il pallone addosso a Martinez. Il fortino di Martinez resiste fino alla fine: l’Inter vince la decima Coppa Italia e, con lo scudetto già in cassaforte, mette a segno il meritato doblete.

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