Manovra, Lollobrigida “Seminiamo oggi l’Italia del domani”

ROMA (ITALPRESS) – “Obiettivo del Governo Meloni è quello di difendere gli italiani, le nostre grandi potenzialità e le nostre produzioni. L’Italia è una superpotenza della qualità, della competenza, della ricerca e dell’innovazione. Dobbiamo investire al meglio sui mercati nazionali ed esteri. Un anno fa abbiamo preso un impegno serio con il popolo italiano che intendiamo mantenere per i prossimi cinque anni: restituire alla Nazione non solo speranza, ma fatti concreti che possano rispondere alle esigenze dei cittadini. La legge di Bilancio è fatta di serietà e di un’impostazione che permette oggi di seminare l’Italia del domani”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo a Nemi alla convention organizzata dal gruppo Provinciale Fdi Roma “Il giusto sentiero, riflessioni su un anno di risultati” con Luciano Ciocchetti, vice presidente della Commissione Affari sociali alla Camera dei Deputati.“In questo anno di Governo si è tornati a parlare di agricoltura, di allevamento e di pesca come asset primari della nostra economia. Iniziative come quelle di oggi sono fondamentali per ascoltare le amministrazioni comunali e provinciali, riferimento dello Stato sui territori. Il nostro Governo si basa sul dialogo e sulla sinergia. Vogliamo valorizzare ogni realtà locale e valutare interventi che abbiano una visione di carattere strategico. Grazie alle nostre grandi imprese e alle nostre piccole produzioni di qualità, legate al territorio e alla sua vocazione a produrre e a trasformare in maniera eccezionale e inimitabile, vogliamo garantire benessere”, ha concluso il ministro.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).