Milan vince la prima volata al Giro, Evenepoel resta rosa

SAN SALVO (ITALPRESS) – Jonathan Milan ha vinto allo sprint la seconda tappa del Giro d’Italia 2023, la Teramo-San Salvo di 202 chilometri. Il corridore italiano della Bahrain-Victorious si è imposto con una lunghissima volata di potenza precedendo David Dekker (Team Arkèa Samsic) e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Nonostante una caduta avvenuta a meno di 4 chilometri dal traguardo e che ha frazionato il gruppo, resta invariata la classifica generale, con il belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) che mantiene la maglia rosa con un vantaggio di 22″ su Filippo Ganna e 29″ su Joao Almeida. “C’è tanta felicità nell’esultanza, è uno sfogo per tutto il timore che avevo per la mia prima volata in carriera al Giro d’Italia. Fisicamente mi sentivo bene, ieri avevo dato prova a me stesso di avere buone gambe e oggi ho dovuto solo stare dietro ai compagni di squadra per essere posizionato nel miglior modo possibile. Ho fatto la mia volata, sono contentissimo, è un qualcosa di incredibile. Stiamo affinando la tecnica piano piano su strada, per me strada e pista hanno la stessa importanza” le parole di Jonathan Milan ai microfoni della Rai dopo la vittoria. Domani la terza tappa, da Vasto a Melfi per 216 km complessivi.

– foto LivePhotoSport –

