Tennis Tavolo giovani – Brunetti: Elena Thai e Bassi sul podio a Terni

Castel Goffredo Si è svolto nello scorso weekend a Terni il primo Torneo Nazionale Giovanile, a cui hanno partecipato diversi giovani della Brunetti Castel Goffredo.

Nel singolare Under 21 femminile, Aurora Cicuttini ed Elena Thai Kim Lan hanno chiuso al quinto posto. Quest’ultima ha conquistato anche il bronzo nell’Under 19. L’atleta castellana, testa di serie numero 3, in semifinale ha perso per 3-0 (9-11, 9-11, 8-11) contro Erika Stanglini (Regaldi Novara), n. 2, poi approdata in finale, ma battuta 3-0 da Caterina Angeli (Alfieri di Romagna Edera ed ex Castel Goffredo), testa di serie n. 1 della kermesse (11-7, 11-5, 11-8).

Nel singolare Under 21 maschile Leonardo Bassi, testa di serie numero 2, è stato autore di una prova eccellente ed è salito sul podio al 3° posto. E’ stato battuto in semifinale da Francesco Palmieri (Sant’Espedito), tds numero 3, per 3-2 (11-4, 9-11, 11-9, 6-11, 11-9). Palmieri ha poi vinto il torneo superando il numero 1 Federico Vallino Costassa (Torino). Passiamo al concentramento paralimpico a Vicenza di domenica scorsa. Il Tennistavolo Castel Goffredo ha steso la Radiosa Mcl “I Draghi” per 3-1, poi si è arreso, sempre per 3-1, ai locali del Vicenza. Altro stop per 3-0 nell’ultima partita con la Fondazione Bentegodi.