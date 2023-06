Merito sui banchi di scuola: borse di studio a 25 studenti del paese

CASALOLDO – L’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha consegnato le borse di merito a 27 studenti per i risultati scolastici e accademici pienamente meritati.

Complimenti e soddisfazione da parte della sindaca Emma Raschi per i giovani che sanno spendere il proprio tempo nello studio e progredire con ottimi risultati per migliorare il proprio futuro e dare speranza alle nuove generazioni.

Per la terza media il merito è andato a Giada Barbieri e Nicolas Bordignon, mentre per la scuola superiore i ragazzi meritevoli sono stati 20: Elettra Acerbi, Nicholas Basaglia, Annabella Bertani, Rachele Castelli, Noemi Cobelli, Giorgia Compagnoni, Sofia Forante, Michele Frati, Filippo Frigerio, Sofia Mannarino, Sveva Monfardini, Aurora Patelli, Michele Runco, Asia Suy, Giulia Tosi, Martina Tronci, Emanuele Turrini, Annour e Tamannour Zaman; per Sofia Serventi con il risultato di 100/100 e Carlotta Bandera con 100/100 e lode.

Per il conseguimento della laurea triennale ad Alberto Compagnoni e Luca Forante e per la laurea specialistica con 110/110 e lode a Paolo Accini.

Il valore delle borse di merito per la scuola media e superiore va da 100 a 180 euro in base all’ordine di scuola e alla valutazione della media annuale, del voto finale ed eventuale lode. Invece il valore delle borse di merito per risultati accademici va da 250 a 550 euro a seconda del livello della laurea (triennale o quinquennale/specialistica) e del risultato finale conseguito, con eventuale lode. Le borse di merito accademiche sono finanziate con la rinuncia del gettone di presenza di tutti i consiglieri.