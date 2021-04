Ciclismo – Presentato il circuito per ciclocross e mtb a Campo Canoa

Mantova Prima un sogno, oggi una realtà, domani una palestra a cielo aperto per gli appassionati del ciclismo. Presentato ieri al Parco del Mincio il nuovo circuito permanente per le specialità dell’off road che è stato realizzato nell’area verde di Campo Canoa. Il progetto è stato curato dalla neonata società ciclistica R84 Factory Team che da subito ha trovato il supporto del Comitato provinciale Fci, del Comune di Mantova e del Parco del Mincio. Un tracciato di 2,300 km che presenta caratteristiche tecniche che ben si coniugano con le aspettative di molti sportivi non solo quelli impegnati a livello agonistico. Questa iniziativa ha sottolineato anche la costituzione della società R84 Factory Team, presieduta da Alessandro Genovesi, che ha in Marco Masotto il proprio braccio destro, affiliata all’Fci. Alla cerimonia di presentazione del circuito, inserito nel progetto del Bosco Post Industriale, hanno presenziato: Maurizio Pellizzer e Cinzia De Simone per il Parco del Mincio, l’assessore alla mobilità sostenibile Jacopo Rebecchi per il Comune di Mantova, il delegato provinciale del Coni Giuseppe Faugiana, Fausto Armanini, Lido Baracca e Luca Penitenti per il Comitato provinciale Fci e Adriano Roverselli, che ha consegnato un gagliardetto a nome del comitato lombardo dell’Fci. Per quel che concerne l’R84 Factory team vi erano: il presidente Alessandro Genovesi, Marco Masotto e Alessandro Cani mentre per l’azienda agricola “Il Platano”, proprietaria del terreno sul quale è stato realizzato il circuito, Marta Cagioni. Info: 351/1590557, 340/2329321. (b)