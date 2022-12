Incontro di calcio tra Mantova e Sangiuliano. Venerdì 23 dicembre: cambia la viabilità in piazzale di Porta Cerese e nelle altre vie vicine

MANTOVA Venerdì 23 dicembre alle 14.30 al Martelli è in programma la partita di calcio tra Mantova e Sangiuliano. In coincidenza con questo appuntamento cambierà la viabilità in piazzale di Porta Cerese e nelle altre vie vicine. Dalle 13 fino alle 17,30 sarà in vigore il divieto di transito, in piazzale di Porta Cerese, da viale Isonzo a via Brennero, in via Luzio, da via 8 Marzo a piazzale di Porta Cerese, in piazzale Ragazzi del ’99, in viale Te, in piazzale Montelungo e in via Primaticcio. Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi ospiti in piazzale di Porta Cerese, via Luzio, viale Te e piazzale Ragazzi del ’99 (nel tratto da piazzale di Porta Cerese fino al civico 11 di viale Te all’altezza barriere fisse). Il divieto di transito non si applica nemmeno ai veicoli dei tifosi locali, ai quali è consentito il transito in viale Te e piazzale Montelungo da piazzale Vittorio Veneto, viale Isonzo, mediante l’apertura del cancello, delle Aquile, in viale Te e piazzale Ragazzi del ’99 (nel tratto da piazzale Vittorio Veneto e viale Isonzo al civico 9 di viale Te all’altezza barriere fisse) e in piazzale Montelungo.

Il bus-navetta gratuito che collega piazzale Montelungo con il centro e il parcheggio di Campo Canoa sarà in circolazione. E’ vietata la sosta con rimozione coatta dalle 9 alle 17 in piazzale di Porta Cerese, nel tratto da viale Isonzo a via Brennero (banchine comprese), viale Te, nel tratto da piazzale di Porta Cerese alle Aquile ubicate sul retro della curva Te dello stadio (banchina ed area dell’ex distributore comprese) e in piazzale Montelungo.