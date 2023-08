Papa “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Rivolgo ora un pensiero ai giovani, ai malati, agli anziani e agli sposi novelli. L’esempio dell’apostolo San Bartolomeo, la cui festa celebreremo domani, vi aiuti ad essere sinceri testimoni di Gesù e a sopportare con fede le sofferenze, pensando a quelle patite dagli apostoli del Vangelo. All’intercessione di San Bartolomeo affidiamo anche la cara Ucraina, così duramente provata dalla guerra”. Così Papa Francesco nel corso dell’Udienza Generale in Vaticano.“Fratelli e sorelle, preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ucraini: soffrono tanto. La guerra è crudele! Tanti bambini spariti, tanta gente morta – prosegue il Pontefice -. Preghiamo, per favore! Non dimentichiamo la martoriata Ucraina. Oggi è una data significativa per il loro Paese”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).