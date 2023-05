Riccione Nel settore femminile Over 40, Cristina Semenza e Daniela Nita Viorica (Bagnolese) hanno vinto il titolo italiano Masters ai Campionati di Riccione. Nei quarti hanno battuto per 3-0 Nepoti-Codogno (Tennistavolo Nettuno Bologna), in semifinale per 3-0 Brzan-Atoyan (Norbello) e in finale per 3-1 Milic (Sportni Krozek Kras) e Zancaner (Varese).