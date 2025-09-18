Piantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le ricadute negative sulla sicurezza del nostro Paese arrivano dai conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina: ogni giorno viviamo il rischio che determinati soggetti vogliano realizzare attacchi terroristici nel nostro territorio”. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in collegamento video con ‘Palermo, crocevia del Mediterraneò, organizzato da Med-Or Italian Foundation a Villa Igiea.

“I rischi provengono pure dai flussi irregolari, anche per via delle lacune dei paesi di provenienza nell’esercitare un controllo efficiente dei confini, cosa su cui invece noi ci siamo rafforzati insieme a una serie di attori internazionali – continua Piantedosi -. Il business dei migranti genera 5-6 miliardi di euro di profitto ogni anno, di cui 1 miliardo solo nel Mediterraneo: il nostro impegno contro traffico di migranti e tratta di esseri umani va avanti, non possiamo accettare che i cartelli criminali si arricchiscano sfruttando la disperazione delle persone. La lotta senza quartiere ai trafficanti non è solo un dovere morale, ma una strategia fondamentale del contenimento dei flussi: i migranti dovranno essere dotati di alternative legali ai loro progetti prima di arrivare sul territorio europeo”.

