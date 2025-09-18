Mantova-Modena, la viabilità in zona stadio

MANTOVA Sabato 20 settembre, alle 19.30, presso lo stadio “D. Martelli Pata Stadium”, si disputerà l’incontro di calcio Mantova-Modena del campionato di serie B.

Per garantire un corretto e sicuro afflusso e deflusso dei tifosi, è necessario modificare la viabilità in piazzale di Porta Cerese e in alcune vie ad esso afferenti, con la conseguente imposizione del divieto di transito e di sosta.

Nella giornata di sabato 20 settembre si terrà:

l’imposizione del divieto di transito, dalle 16.30 alle 22.30, in:

via Luzio, tratto da via Scalarini a piazzale di Porta Cerese;

viale TE, solo nel tratto compreso tra piazzale Porta Cerese e le barriere fisse;

via Brennero, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese o, in alternativa da strada Cipata a piazzale di Porta Cerese, con la contestuale imposizione del divieto di transito in strada Diga Masetti, tratto da via Ariosto a via Brennero;

piazzale di Porta Cerese (inclusa l’area di parcheggio Ferstadio);

piazzale Mozzarelli, tratto prospiciente piazzale di Porta Cerese;

viale Isonzo, tratto da via Secchia a piazzale di Porta Cerese;

viale Te;

piazzale Ragazzi del ’99;

piazzale Montelungo;

via Primaticcio.

E ancora in:

via Visi e via Amadei, all’altezza di via Bellonci, eccetto veicoli dei residenti/domiciliati e diretti o provenienti dalle attività economiche del quartiere Te Brunetti;

via A. de Mori, dall’imbocco da via Donati, eccetto veicoli dei residenti/domiciliati e diretti o provenienti dalle attività economiche del quartiere Te Brunetti;

via Parma, dall’altezza della rotatoria con via Donati, eccetto che per i veicoli dei residenti/domiciliati ed i veicoli diretti o provenienti dalle attività economiche/sportive di via Parma, via Guerra e di strada Bosco Virgiliano, il cui transito è consentito fino alle 17.30 e nella fascia oraria 19.30-21.30.

Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi ospiti – settore curva Cisa in:

via Brennero, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese;

piazzale di Porta Cerese, tratto da via Brennero a via Grossi.

Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi locali, ai veicoli autorizzati ed ai veicoli a servizio di persone invalide con ingresso da via Primaticcio, in:

via Primaticcio;

viale Te;

piazzale Montelungo;

parcheggio Kennedy.

L’imposizione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli, dalle 12.30 alle 22.30, in:

in via Luzio, ambo i lati, tratto da piazzale di Porta Cerese al civico n. 2;

in piazzale di Porta Cerese, tratto da viale Risorgimento a via Parma (parcheggio Ferstadio e banchine comprese);

in piazzale Mozzarelli, tratto prospiciente piazzale di Porta Cerese;

in viale Isonzo, tratto da piazzale di Porta Cerese a via Secchia;

in via Adige;

in viale Te;

in piazzale Ragazzi del ’99, eccetto i veicoli autorizzati ed al servizio di persone invalide, nel tratto interno alle barriere fisse;

in piazzale Montelungo, eccetto i veicoli dei tifosi locali;

in via Primaticcio;

nel parcheggio “Kennedy”, eccetto i veicoli dei tifosi locali.

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli, dalle 21 alle 24, anche su entrambi i lati di via Brennero, nel tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese – strada Cipata a piazzale di Porta Cerese.

Inversione del senso di marcia in via Adige, da viale Isonzo a viale Risorgimento, dalle 16.30 alle 22.30.

Istituzione di una corsia riservata ai veicoli in emergenza, sempre dalle 16.30 alle 22.30, in viale Risorgimento, nel tratto compreso dalla caserma dei Vigili del Fuoco e piazzale di Porta Cerese, e in via Allende, nel tratto compreso tra piazzale di Porta Cerese e via Volta.

Inoltre, dalle 16 fino a cessate necessità, vi sarà la riapertura al traffico veicolare della corsia riservata di via Trieste/corso Garibaldi, con il contestuale spegnimento delle telecamere di controllo degli accessi veicolari.

Chiusura, dalle 16.30 alle 22.30, del sottopasso pedonale della linea ferroviaria Mantova-Monselice che collega il quartiere Valletta Valsecchi con Strada Bosco Virgiliano.

Infine, divieto di sosta con rimozione dei veicoli, dalle 16 alle 24, in via Solferino e San Martino, dal civico 21 al civico 25 (compreso), eccetto veicoli autorizzati.