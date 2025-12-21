Prima finale di Supercoppa per il Bologna, Italiano “Vogliamo onorarla”

RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Una sfida diversa rispetto all’Inter, ma da affrontare con la stessa attenzione, per onorare la prima finale di Supercoppa italiana della storia delIl tecnico Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il“Ogni partita è diversa, dobbiamo prepararla per ciò che sappiamo fare noi, cercare di dare gioia a noi stessi, al nostro pubblico e alla nostra società. E’ una partita diversa dalle altre, va affrontata nel migliore dei modi. Domani affrontiamo una squadra fortissima, ma vogliamo giocarci la nostra chance”. Il mister rossoblu ha sottolineato l’importanza di approcciare bene la gara: “Ci giochiamo tantissimo, abbiamo avuto la capacità di arrivare in finale, la prepareremo nel migliore dei modi. Dobbiamo prepararla bene sotto l’aspetto mentale, sono 90 minuti dove bisogna spingere forte. In queste partite devi essere forte per 90 minuti, con l’Inter non ci siamo mai disuniti, alla fine siamo stati premiati, sono partite che vanno affrontate al top della condizione perchè può accadere di tutto”.

Italiano ha poi parlato di Antonio Conte: “E’ una fonte d’ispirazione per gli altri, mi piace guardare tutte le squadre, qualsiasi cosa si può cogliere. Mister Conte sia in Italia che all’estero, ha dimostrato di essere un grande. Le finali vanno vinte non solo giocate? Sì, sono d’accordo con questa frase visto che dal momento in cui perdi stai troppo male. Vanno giocate, ma se le vinci tutto ha un sapore diverso. E’ l’ottava che affronto, ma il mio ricordo è che l’ho sempre giocate a testa alta cercando di onorare quella che è una finale. Non bisogna avere rimpianti”. Infine il sogno di poter lasciare un’eredita per il futuro: “Mi piacerebbe sentire il Bologna di Italiano, di De Silvestri… Mi piacerebbe accodarmi ai vari Bologna importanti, quelli dei mostri sacri”.

Durante la conferenza stampa ha parlato anche il capitano Lorenzo De Silvestri: “Sono orgoglioso di essere capitano di questo gruppo, ognuno sa qual è il proprio ruolo, c’è voglia di fare squadra. Bologna lo sa, anche tutto l’ambiente lo sa, si è stretto vicino alla squadra. Il gruppo è sereno e consapevole della propria forza. Siamo una bella realtà sotto il profilo umano, ci prendiamo l’iniziativa di motivare il gruppo, vogliamo cercare di tirare fuori il massimo anche con le parole. Siamo qui, portiamo l’esperienza della finale di Coppa Italia, l’affronteremo come abbiamo sempre fatto, nella maniera più giusta che sia”, ha concluso il difensore ex Lazio.

